Putin'in geleneksel toplantısına yoğun medya ilgisi

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001 yılından bu yana düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısına dünyanın birçok ülkesinden gazetecilerin ilgisi yoğun oldu.

Aralık ayı başında Kremlin Basın Servisi'nin açtığı akreditasyon başvurusuna toplam 2 bine yakın gazeteci müracaat etti.

Son yayınlanan listeye göre toplam bin 895 gazetecinin akreditasyon başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

Basın toplantısına en çok başvuran gazeteciler Rusya’dan oldu. Rusya’nın çoğu kez taraflı yayıncılık yaptığı için tepki gösterdiği ABD basınından birçok yayın kuruluşu Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısına müracaat ederken bu başvuruların tümü kabul edildi.

Amerikan medya kuruluşu CNN, CBS News, Sky News ve Fox News'in yanı sıra Suriye, Irak, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinden de gazeteciler de toplantıyı takip edecek.

Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinden gazetecilerin basın toplantısını takip etmek için yaptığı müracaatlar da kabul edildi.

Putin'in yıl sonu değerlendirme toplantısında Türk gazeteciler de yer alacak.

Putin’in 2001'den beri gerçekleştirdiği basın toplantılarının en uzunu 2008 yılında 4 saat 40 dakika sürmüştü.

Bu yıl gerçekleşecek olan basın toplantısı, Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda 19 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00’de başlayacak.