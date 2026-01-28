Habertürk
        Haberler Dünya Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü törenlerine katıldı | Dış Haberler

        Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü törenlerine katıldı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:25
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad’ın (St. Petersburg) Nazi ablukasından kurtarılmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

        Putin, program kapsamında Nevskiy Pyataçok bölgesindeki "Rubejniy Kamen" (Sınır Taşı) anıtına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

        Leningrad’ın güneyinde, yaklaşık üç kilometrelik dar bir cephe hattını kapsayan bu stratejik bölge, kuşatmanın sembol noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

