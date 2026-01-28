Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü törenlerine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Leningrad kuşatmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Leningrad’ın (St. Petersburg) Nazi ablukasından kurtarılmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.
Putin, program kapsamında Nevskiy Pyataçok bölgesindeki "Rubejniy Kamen" (Sınır Taşı) anıtına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Leningrad’ın güneyinde, yaklaşık üç kilometrelik dar bir cephe hattını kapsayan bu stratejik bölge, kuşatmanın sembol noktalarından biri olarak kabul ediliyor.