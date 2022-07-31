Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar hipersonik füze alacak mı? 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Rus donanmasının önümüzdeki aylarda hipersonik Zirkon seyir füzesi alabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Putin Rus donanmasının önümüzdeki aylarda hipersonik Zirkon seyir füzesini alabileceğini aktardı. Putin, bunun Rusya'nın çıkarlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, Mayıs ayının sonlarına doğru Rus donanması uzun menzilli saldırı kabiliyetinin göstergesi olan Zirkon hipersonik füze denemesi gerçekleştirmişti.

PUTİN, "RAKİPSİZ SİLAH" DEMİŞTİ

Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak nitelendirmişti. Ses hızından 9 kat hızlı hareket eden hipersonik silahlar, 1000 kilometre (620 mil) menzile sahip.

Rusya'nın geliştirmekte olduğu birkaç hipersonik füzeden biri olan Zirkon, Rus kruvazörlerini, fırkateynlerini ve denizaltılarını silahlandırmak için tasarlandı, hem düşman gemilerine hem de kara hedeflerine karşı kullanılabilir.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.