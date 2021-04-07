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Qua Granite ne zaman işlem görecek? Qua Granite halka arz sonuçları, borsa kodu ve hisse fiyatı

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz edilen Qua Granite'in talep toplama süreci dün sona erdi. Borsa meraklılarının yakından takip ettiği Qua Granite halka arzında en çok merak edilen konu Qua Granite'in ne zaman işlem göreceği. İşte QUA Granite halka arz sonuçları ve izahnamesi... QUA Granite halka arz hisse fiyatları ve borsa kodu nedir?

Qua Granite ne zaman işlem görecek? Qua Granite halka arz sonuçları, borsa kodu, hisse fiyatı

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde kabul edildi. QUA Granite halka arz talep toplama 5-6 Nisan tarihinde gerçekleşti. QUA Granite halka arz hisse fiyatları ve borsa kodu nedir? Qua Granite ne zaman işlem görecek? İşte QUA Granite halka arz izahnamesi

QUA GRANİTE HALKA ARZ EDİLİYOR

Qua Granite payları 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde talep topladıktan sonra Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

QUA GRANİTE HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

QUA GRANİTE HİSSE FİYATI VE BORSA KODU NEDİR?

İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşen Halka arzda hisse fiyatı 16,46 TL olarak belirlendi. Qua Granite borsa kodu ise QUAGR.HE olarak kaydedildi. Qua Granite halka arz sonuçlarına göre talep toplama süreci sonunda şirkete 6 kat talep geldi.

Qua Granite'in Borsa'da işlem göreceği tarih için henüz bir açıklama yapılmadı.

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