Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki, bazı kaynaklar bu ayrılığın birkaç gün içinde gerçekleşeceğini ve Portekizli oyuncunun Porto'ya geri döneceğini öne sürerken basına Q7 ise bambaşka bir profil çiziyor.

Tecrübeli futbolcu, dün takımının BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına katılırken neşeli ve iştahlı görüntüsüyle dikkat çekti. Hatta Quaresma, idman sonunda Siyah-Beyazlı takımın resmi Instagram TV'si için özel "Trivela Nedir, Nasıl Atılır?" dersi verdi. Q7'nin videosu büyük ilgi çekerken bu durum da yıldız oyuncunun takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.