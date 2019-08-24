Ricardo Quaresma kimdir? sorusu bugün yaptığı ayrılık açıklaması ile gündeme geldi. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı. Q7 sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

QUARESMA KİMDİR?

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 26 Eylül 1983'te, Lizbon'da dünyaya geldi. Kanat mevkinde etkili olan Portekizli futbolcu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Portekiz millî takımında forma giymektedir.

Sporting Lizbon

Dört yaşında futbol oynamaya başlayan Portekizli, on yaşında Sporting CP altyapısına girdi. Yeteneğiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Quaresma, 17 yaşında Porto ile oynanan lig maçında ilk kez A takım formasıyla sahaya çıktı. O dönem Sporting CP’u çalıştıran Laszlo Boloni tarafından sürekli oynatılan Quaresma, C. Ronaldo'yu yedek bırakarak adından daha da fazla söz ettirmeye başladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester United Menajeri Alex Ferguson'ın listesinde, Cristiano Ronaldo'dan önce Quaresma yer alıyordu. Sporting Lizbon'un 2003 yılında Manchester United'la oynadığı hazırlık maçı ise Quaresma için dönüm noktası oldu. Bu maçta üstün bir performans sergileyen C. Ronaldo, Ferguson'ın dikkatini çekmeyi başardı ve İngiltere bileti almaya hak kazandı.

C. Ronaldo'nun ayrılışından sonra Quaresma da takımda kalmadı. Barcelona 6 milyon € karşılığında futbolcu ile anlaştı.

2001-2002

UEFA Kupasında 2 maç da görev aldı. FC Midtjylland ve Milan takımlarına karşı forma giydi.

2002-2003

UEFA Kupası 2, maç Şampiyonlar Ligi Elemeleri 1 maç toplamda 3 maçta görev aldı. Inter ve FK Partizan takımlarına karşı forma giydi.

FC Barcelona

Quaresma FC Barcelona'ya 6 milyon € ve Fábio Rochemback'in kiralanması karşılığında satıldı. İlk sezonunda 10'u ilk 11'de olmak üzere 21 kez forma giydi ve sadece 1 gol attı. Sezonun son haftaları geçirdiği sakatlık yüzünden 2004 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılamadı.“Rijkaard'ın olduğu yerde ben oynamam" demesinin sonrasında ise 15 milyon €+ Deco karşılığnda takas edildi ve Porto'ya transfer oldu.[2] FC Barcelona'da 20 numaralı formayı giydi.

FC Porto

Quaresma, 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Porto'da yeniden kendini gösteren ve takımın liderliğine soyunan Quaresma, bu kez İnter'in dikkatini çekti. 1 Eylül 2008'de Milano ekibine transfer olan yetenekli futbolcu, İtalya'da "Portekiz'in Pele'si" sıfatıyla medyaya tanıtıldı. Quaresma Porto ile çıktığı 112 maçta 32 gol kaydetti. Ayrıca Quaresma iki kere Portekiz'de yılın futbolcusu seçildi. Quaresma, Porto'da 7 numaralı formayı giymiştir.

2004-2005

Liga Nos 32 maç, Şampiyonlar Ligi 8 maç, UEFA Süper Kupası 1 maç, Supertaça 1 maç, FIFA Dünya Kupası 1 maç olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. 7 gol attı, 10 sarı 1 kırmızı kart gördü. Sezonda 3 kupa kazandı. Porto ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Taça de Portugal kupasını kazandı.

Quaresma, ayrıca 2005 yılında FIFA tarafından Yılın Golü ödülüne layık görülmüştür.

2005-2006

Liga NOS 29 maç, Şampiyonlar Ligi 6 maç toplam 35 maçta görev aldı. 5 gol 11 asist yaptı. Primeira Liga şampiyonluğu, Taça de Portugal şampiyonluğu ve Supertaça şampiyonluğu ile sezonu tamamladı.

2006-2007

Liga NOS 26 maç, Şampiyonlar Ligi 8 maç, Supertaça 1, toplam 35 maçta görev aldı. 8 gol 19 asist yaptı. Porto Primeira Liga şampiyonu olarak ligi tamamladı.

2007-2008

Liga NOS 27 maç, Şampiyonlar Ligi 8 maç, Supertaça 1, toplam 36 maçta görev aldı. 10 gol 15 asist yaptı. Porto Primeira Liga şampiyonu olarak ligi tamamladı.

Inter

2008-2009

Porto'daki performansıyla dikkat çeken Quaresma, 2008-2009 sezonunda İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter ile 18.6 milyon € ve Portekizli futbolcu Pelé karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.[3] Inter'de ilk sezonunda 77 numaralı formayı giydi, 2. sezonunda Luís Figo'nun futbolu bırakması üzerine 7 numaralı formayı giydi.

Fakat Barcelona'da olduğu gibi, İtalya'da da işler yolunda gitmedi. Jose Mourinho, Quaresma'nın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu, ancak taktik disiplinsizliği nedeniyle bu takımda forma giyemeyeceğini açıkladı. Bir sezonda sadece 90 dakika 1 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi listesine alınmayınca, İnter defterini kapattı ve kiralık olarak takımlarla görüşmeler başladı.

Şubat 2009'da herkes onun Tottenham Hotspur'a gitmesini beklerken, transferin son gününde yeni adresi Chelsea oldu. Kiralık sözleşmesi sona erdiğinde, Chelsea tarafından takımda tutulmadı.

2009-2010

Quaresma 6 ay kiralık olarak Chelsea'de görev yaptıktan sonra İnter'e geri döndü. Jose Mourinho, son bir şans verdiği futbolcuya Figo'nun 7 numaralı formasını emanet etti. Buna karşın, işler yine istenildiği gibi gitmedi. Bu sezon sadece 4 maçta sahaya çıkabilen Quaresma, Inter formasıyla kariyerinde sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. 2009-2010 sezonunda takımı Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır, ancak kendisine bu maçta da teknik direktörü José Mourinho tarafından görev verilmemiştir.

Chelsea FC

2 Şubat 2009'da transferin son gününde Mourinho'nun eski takımı Chelsea'ye kiralandı. 18 numaralı formayı giyen Quaresma genel olarak yedekten oyuna girdi. Ancak Guus Hiddink'in geçici hocalığı döneminde düzenli şekilde kullanılmadı ve kiralık döneminin sonunda Inter'e geri dönmesindeki en büyük etken Chelsea'nin teklifini kabul etmemesi ve Chelsea'de şans bulamayacağını düşünmesidir.

Beşiktaş JK

2010-2011

13 Haziran 2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon €'ya transfer oldu. Beşiktaş'ın Çarşı taraftar gurubunun isteği doğrultusunda transfer edilmiştir. İlk golünü UEFA kupası ön eleme maçında Viktoria Plzeň karşısında atmıştır. Süper Lig'deki ilk golünü 29 Ağustos 2010 tarihinde Kardemir Karabükspor'a atmıştır. Beşiktaş'ta ki ilk sezonunda Ligde 21 maçta 3 gol 8 asist toplamda ise 39 maçta 11 gol 16 asist ile oynamıştır.

2011-2012

Beşiktaş'ta gösterdiği performans neticesinde, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup Maçlarında forma giymiştir. Beşiktaş'ta ki 2. sezonunda Ligde 25 maçta 5 gol 8 asist toplamda ise 34 maçta 7 gol 11 asist ile oynamıştır.

2012-2013

Beşiktaş'ta üçüncü sezonunda Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle Quaresma, 2012 yaz ayından itibaren kadro dışı bırakılmıştır. Fikret Orman kendisini Beşiktaş'ta görmek istememiş ve kadro dısı kalan Quaresma 19 Aralık 2012 tarihinde mevcut yönetimle karşılıklı olarak mukavelesini feshetmiş 20 Aralık 2012 tarihinde eski asbaşkan Serdal Adalı'nın havaalanında kendisini uğurlamasıyla ülkesine dönmüştür. Beşiktaş'ta oynadığı 47 lig maçında 8 gol 16 asist, toplamda ise 73 maçta 18 gol 27 asist yapmıştır.

Al-Ahli

Quaresma, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten kısa bir süre sonra 2013'ün ilk günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli Dubai takımı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Quaresma bu kulüpteki ilk golünü Dibba Al Fujairah takımına atmıştır. Al-Ahli rakibini 1-0 mağlup ederken, takımın tek golü Ricardo Quaresma'dan gelmiştir.

FC Porto

2013-2014

Yarım sezon futboldan uzak kalan Quaresma, 1 Ocak 2014'te Porto'ya döndü. Porto'da kendisi ile özdeşleşmiş 7 numaralı formayı aldı. Avrupa kupalarındaki ilk gölünü UEFA Avrupa Liginde Eintracht Frankfurt karşılaşmasının 44 dakikasında kaydetti. Porto'daki ilk sezonunda 12 Primeira Liga maçında 4 gol 1 asist yapan Q7, Taça de Portugal 3 maçta 1 gol 1 asist, Taça da Liga'da 3 maçta fotma giyip 1 kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Q7 4 gol 2 asistlık katkı yaparak sezonu 24 maçta 10 gol 4 asistle tamamladı. İlk sezonunda özellikle Avrupa Ligindeki Napoli ve Sevilla maçlarında formuyla dikkat çekti.

2014-2015

Porto'daki ikinci sezonunda da ilk sezonundaki formunu devam ettiren Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi'de Bayern Münih karşısındaki performansı ile dikkat çekti. Porto'nun Bayern Münih'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Quaresma Bayern Münih galibiyetindeki başrolü üstlendi. Porto'daki 2 sezonunda skorer kimliği ile takımına katkı yaptı, 30 Primeira Liga maçında 6 gol ve 6 asist yapan Q7, Taça da Liga da 3 gol 1 gol 1 asist, Şampiyonlar Ligi mçlarında da 10 maçta 3 gol atarak toplamda 43 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Porto takımın'da 2013-14 sezonu ve 2014-15 sezonu toplam 67 resmi maça çıktı ve 20 gol ve 11 asiste adını yazdırdı.

Beşiktaş JK

2015-2016

2015-16 sezonu öncesinde Beşiktaş ile görüşmeye başladı. Beşiktaş 21 Temmuz 2015 tarihinde, Ricardo Quaresma’nın transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. 21 Temmuz 2015 tarihinde Lizbon üzerinden İstanbul'a gelen Quaresma, 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü sabah 09.00’da ise Fulya’da bulunan Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti. 22 Temmuz 2015 tarihinde Beşiktaş, Ricardo Quaresma’nın transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş'tan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada; 1.200.000 € bonservis bedeli ödenecektir.Açıklaması yapıldı.

16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile oynanan ligin birinci hafta maçıyla Beşiktaş'a geri dönmüş oldu. Sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında attığı şık bir golle Beşiktaş'ta gollerine geri dönen futbolcu, aynı maç 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sezonun ilk yarısı 90 dakikayı tamamlamakta zorluk çekse de özellikle ikinci yarıda Şenol Güneş'in değişmezlerden oldu. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'nde 26 maça çıktı, 4 gol 6 asist kaydetti. Toplam 1479 dakika süre aldı. 15 Mayıs 2016'da Osmanlıspor ile oynanan şampiyonluk maçında bir asist yapan Quaresma, 3-1 biten maçın sonunda siyah-beyazlılar ile ilk şampiyonluğunu yaşadı.

2016-2017

2016-2017 Sezonunda, Euro 2016 Şampiyonluğu sebebiyle, takıma geç katıldı. Hazırlık kampının büyük bölümünde yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki, Beşiktaş JK ile Süper Lig'de 5.hafta derbi maçında, Galatasaray SK ile Vodafone Arena da karşılaştı.Maçta 73.dk.da yaptığı orta da Marcello Guedes düzgün bir kafa vuruşuyla golü attı. Sezondaki ilk asistini yaptı ve Beşiktaş ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.8.Hafta, 23 Ekim 2016 tarihinde, Beşiktaş JK, Antalyaspor ile karşılaştı.72.dk.da Quaresma'nın asistinde Talisca golü attı. Beşiktaş Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. 9.Hafta, 28 Ekim 2016 tarihinde, Beşiktaş JK, Gençlerbirliği ile Ankara 19 mayıs stadyumunda karşılaştı. 51.dk.da Quaresma'nın asistinde Talisca golü attı. Gençlerbiliği ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 5 Kasım 2016 tarihinde 10.hafta maçında, Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaştı.Maçta 16.dk.da Quaresma ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltıyı Cenk Tosun ağlara gönderdi.Beşiktaş Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda B grubunda SL Benfica, SSC Napoli ve FK Dinamo Kyiv ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2.maçında, 29 Eylül 2016 tarihinde, FK Dinamo Kyiv ile Vodafone Park stadyumunda karşılaştı. Maçta 29.dk da serbest vuruştan, ölü yaprak vuruşu ile golünü attı. Beşiktaş JK ile FK Dinamo Kyiv 1-1 berabere kaldı. Vodafone Arena'daki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki, ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. UEFA tarafından, haftanın golü, haftanın futbolcusu ve haftanın 11'ine aday gösterildi. 30 Eylül 2016 tarihinde sonuçlanan oylamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta grup aşamalarında, haftanın futbolcusu, Ricardo Quaresma oldu.Haftanın golü de Quaresmanın attığı gol seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3.maçında, 20 Ekim 2016 tarihinde, Napoli ile San Paolo stadyumunda karşılaştı. Ricardo Quaresma Maçta 13.dk da Adriano ve 86.dk.da Vincent Aboubakar'ın attığı gollerin asistini yaptı. Beşiktaş JK, SSC Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.Beşiktaş, SSC Napoli takımının, 18 maçlık yenilmezlik unvanına son verdi. 1 Kasım 2016 tarihinde, SSC Napoli ile rövanş maçında İstanbulda, Vodafone Park stadyumunda karşılaştı. Vincent Aboubakar'ın yaptığı ortayı 79.dk.da, Nikola Maksimović eliyle kesince Beşiktaş penaltı kazandı. Ricardo Quaresma penaltıyı gole çevirdi.Beşiktaş ile SSC Napoli 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5.maçında, 23 Kasım 2016 tarihinde, SL Benfica ile Vodafone Arena stadyumunda karşılaştı. Maçta 83.dk da Victor Lindelöf ceza sahası içinde topla elle oynadı. Ricardo Quaresma penaltıdan golü attı. Beşiktaş ile SL Benfica 3-3 berabere kaldı. Quaresma UEFA Şampiyonlar Liginde haftanın 11'ine seçildi. Beşiktaş - Benfica maçı %46 oy ile haftanın maçı seçildi. Aynı sene Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligine veda etse de Quresma 2016-2017 grup aşaması en iyi 11 oyuncusu arasına UEFA tarafından şeçilmiştir.

Beşiktaş JK, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Vodafone Park Stadyumunda, 16 mart 2017 tarihinde Olympiakos FC takımıyla karşılaştı.Ricardo Quaresma 22.dk.da Ryan Babel'in attığı golün asistini yaptı. Vincent Aboubakar'ın 39.dk.da kırmızı kart gördüğü karşılaşmada, Beşiktaş JK, Olympiakos FC takımını 4-1 mağlup ederek, UEFA Avrupa Liginde çeyrek finale yükseldi. Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi Haftanın 11'ine seçildi. UEFA Avrupa Liginde haftanın oyuncusu seçildi.