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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Quick Finans borçlanma aracı ihraç edecek  - İş-Yaşam Haberleri

        Quick Finans borçlanma aracı ihraç edecek 

        Quick Finans, 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:58
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        Quick Finans borçlanma aracı ihraç edecek
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru kabul edilerek, onaylandı. Şirketin ödenmiş sermayesini 787 milyon TL'ye yükselten Quick Finans, sermaye piyasası aracı ihraç belgesiyle 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, borçlanma aracı ihracıyla yaratacakları kaynakların yatırımcılara değer kazandıracağını ve finansman erişimi konusunda piyasaların yaşadığı sıkıntılara hızlı ve acil çözüm getireceğini bildirdi.

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        Karadağ, "Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri, finansmanın tabana yayılması ve geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır. Güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma aracı ihracı ile de sermaye piyasalarından yaratacağımız kaynaklar, piyasalardaki güç ve potansiyelimizi daha da yükseltecek" ifadelerini kullandı.

        Nihat Karadağ, yeni nesil finansman şirketi olduklarını ve tarımdan otomotive, konuttan ticarete kadar geniş bir yelpazede finansman ürünleri sunduklarını vurguladı.

        Karadağ, "Tüm kredi ürünlerini, Fatura Koruma Sigortası, Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile destekliyoruz. Kredi portföyünün tamamına yakını KOBİ'lere kullandırılan kredilerden oluşuyor. KOBİ'lerin tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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