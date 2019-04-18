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Rabia Naz'ın ölümünde şüpheli araç araştırılıyor!

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran müfettiş ve cinayet masası ekipleri, baba Şaban Vatan'ın kızına otomobil çarptığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı çok yönlü derinleştirdi. Olay günü şüpheli bir otomobilin mahallede görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, iz sürmeye başladı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevredeki cep telefonlarına ait HTS kayıtları (görüşme ve sinyal trafiği) incelemeye alındı

Giriş: 18.04.2019 - 15:41 | Güncelleme:
DHA

Rabiz Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"EVE YARALI OLARAK BIRAKILDI"

DHA'da yer alan habere göre aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz'ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.



MÜFETTİŞLER TANIKLARI DİNLİYOR

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. İlçeye gelen müfettişler, soruşturmada daha önce ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verdi. Olayı soruşturan müfettişler, tanıkları tek tek dinlemeye başladı.

ÖZEL EKİP ŞÜPHELİ ARACI ARAŞTIRIYOR

Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. Müfettişlerle koordineli yürütülen soruşturmada, olay günü şüpheli bir otomobilin mahallede görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Otomobilin izini süren ekipler, olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevredeki cep telefonlarına ait HTS kayıtları da incelemeye alındı.

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