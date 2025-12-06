Rabia Soytürk, 2026’dan aşk diledi

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Rabia Soytürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecileri fark edince kısa bir şaşkınlık yaşayan Soytürk, ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

2025'i değerlendirirken duygularını açıkça dile getiren Rabia Soytürk; "2025 benim için çok iyi geçmedi ama 2026’dan umutluyum. Aşk, iş, huzur… 2026’dan her şeyi istiyorum. Güzel bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle yeni yıl temennilerini paylaştı.