        Rabia Soytürk, 2026'dan aşk diledi - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk, 2026’dan aşk diledi

        Oyuncu Rabia Soytürk, 2025'in kendisi için zor geçtiğini söyleyerek 2026'dan aşk, iş ve huzur diledi

        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:00
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Rabia Soytürk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecileri fark edince kısa bir şaşkınlık yaşayan Soytürk, ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

        2025'i değerlendirirken duygularını açıkça dile getiren Rabia Soytürk; "2025 benim için çok iyi geçmedi ama 2026’dan umutluyum. Aşk, iş, huzur… 2026’dan her şeyi istiyorum. Güzel bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle yeni yıl temennilerini paylaştı.

        #Rabia Soytürk
