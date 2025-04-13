Rabia Soytürk, merakları giderdi

Oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde yayımladığı küvet pozlarıyla gündeme geldi.

Rabia Soytürk'ün küvetteki fotoğraflarını kimin çektiği merak konusuydu. Aslına bakılırsa fotoğrafları, mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çektiği düşünüldü. Ne var ki işin aslı öyle değilmiş.

Rabia Soytürk, bu merakı giderecek bir açıklamada bulundu. Soytürk, söz konusu küvet fotoğraflarını annesinin çektiğini açıkladı.

Rabia Soytürk, küvet fotoğraflarıyla ilgili olarak; "Açıkta bir şey yoktu. Normal" yorumunda bulunurken, sevgilisi Samet Vuruşan'ın nasıl bir tepki verdiğini şöyle dile getirdi; "Aradı, 'o ne?' dedi. Ben de 'Fotoğraf' dedim. Kıskançlık söz konusu değil. Çok fazla kısıtlayıcı biri değil" dedi.