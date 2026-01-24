Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Radomir Djalovic: Mağlubiyetten sonra hayal kırıklığı yaşıyorum - Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic: Mağlubiyetten sonra hayal kırıklığı yaşıyorum

        Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:04
        "Hayal kırıklığı yaşıyorum"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

        "MAĞLUBİYETTEN SONRA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kalan maçlarda ellerinden gelen mücadeleyi göstererek zorlu süreçten çıkmak istediklerini belirterek, "Elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" dedi.

        TRANSFER

        Transfer hakkında da konuşan Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

