Radovan Trifunovic: Oyuncularım çok kolay çembere gitti

Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Radovan Trifunovic, İspanyol devi Real Madrid'e 81-75 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Trifunovic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM ÇOK KOLAY ÇEMBERE GİTTİ"

Mağlubiyete rağmen ortaya koydukları enerji ve istek için oyuncularını kutlayan Radovan Trifunovic, "Açık alan savunmasında iyi iş çıkarttık. Çok kolay çembere gittiler. Bu noktada top kayıplarımız çok can yaktı." ifadelerini kullandı.

Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle tam kadro sahaya çıkamadıklarını hatırlatan Trifunovic, "Tam kadro olarak mücadele edeceğimiz günleri bekliyoruz. Bu dar kadroyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, oyuncular açısından da çok kolay değil. Beaubois sakatlığını atlattı ve aramıza döndü. O her zaman takıma katkı veriyor. Bu maçta da çok iyi oynadı. O, bu takımın gerçek lideri." diye konuştu.