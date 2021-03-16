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Radyo programcısının katil zanlısı: Radyo programını beğenmediğim için öldürdüm

Bursa’da radyo programcısı Hazım Özsu evinin önünde maskeli bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, cinayet zanlısı Halil Nalçacı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüpheli Nalçacı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı, Nalçacı'nın Hazım Özsü'nun sunduğu radyo programını beğenmediği için öldürdüğü ortaya çıktı

Radyo programcısının katil zanlısı: Radyo programını beğenmediğim için öldürdüm
İHA

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu’nun sokak kapısına inmesiyle kimliği belirsiz şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile Özsu’nun göğsüne ateş edip, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın sokağa birçok kez girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu anlar ile kaçma anı kaydedildi.

Komşuları tarafından kanlar içerisinde yere yığıldığı görülen ve ağır yaralandığı öğrenilen Özsü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 DOLMUŞ VE 2 TAKSİ DEĞİŞTİRİP KAÇMIŞ

Olayı derinleştiren Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 322 farklı kamera görüntüsünü izleyip, 250 kişiden ifade aldı. Şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil Nalçacı (45) olduğu belirlendi. Nalçacı'nın olayın ardından 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirerek, olay yerinden kaçtığı ve olayın ardından 4 farklı adreste konakladığı belirlendi. Şüpheli Nalçacı, Selimzade Mahallesi'nde saklandığı evde cinayet büro dedektifleri tarafından yakalandı.

"YAPTIKLARI RADYO PROGRAMINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

Nalçacı'nın suç aleti ise evinin deposuna sakladığı öğrenildi. Nalçacı ilk ifadesinde, ''Hazım Özsü, pandemi sürecinde program sunan N. K. arkadaşı ile birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Bir kaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü, aşağıya indiğinde, ''Artık sesini kısıyorum'' diyerek, belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım'' dedi. Şüpheli Halil Nalçacı'nın, daha önceden taksirle adam yaralamak suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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