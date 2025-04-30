Rafa Silva rekor peşinde!
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Hatayspor karşısında skor katkılarına devam ederken gözünü rekora dikti.
Bu sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta şu ana kadar 44 maçta 16 gol atıp 13 asist yapan Portekizli yıldız, en çok gol katkısı veren yabancılar listesinde adım adım ilerliyor.
Beşiktaş’ta 2000-2001 sezonunda forma giyen Pascal Nouma, 34 maçta 23 gol, 9 asist, 2008-2009’da Bobo, 40 maçta 20 gol, 12 asistlik performans göstermişti.
2014-2015 sezonunda Demba Ba, 44 maçta, 27 gol, 5 asist ve 2015-2016’da Mario Gomez 41 maçta 28 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı.