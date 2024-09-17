Rafa Silva'ya yapılan fauller ülkesinde gündemde!

Rafa Silva, Trabzonspor maçında Edin Visca'nın müdahalesi ile yerde kalırken hakem Ali Şansalan, bordo-mavili futbolcuyu önce uyarmış sonrasında ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart vermişti.

1-1 biten dev maçın ardından Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar açıklamalarda bulunurken Rafa Silva'ya yönelik faullere tepki göstermişti.

Uçar yaptığı açıklamada "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, dün de Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösteren "MHK'ye açık mektup" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Daha li̇gi̇n başında sayılırız. Hakemleri̇ni̇zi̇n faul, kart ve penalti standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz." deni̇ldi̇... Ayrıca MHK'ya, "Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşi̇ktaş olması tesadüf müdür?" sorusu yönelti̇ldi̇...