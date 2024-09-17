Rafa Silva'ya yapılan fauller ülkesinde gündemde!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya yönelik faullere dair tartışmalar devam ediyor.
Rafa Silva, Trabzonspor maçında Edin Visca'nın müdahalesi ile yerde kalırken hakem Ali Şansalan, bordo-mavili futbolcuyu önce uyarmış sonrasında ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart vermişti.
1-1 biten dev maçın ardından Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yöneticisi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar açıklamalarda bulunurken Rafa Silva'ya yönelik faullere tepki göstermişti.
Uçar yaptığı açıklamada "Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, dün de Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösteren "MHK'ye açık mektup" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Daha li̇gi̇n başında sayılırız. Hakemleri̇ni̇zi̇n faul, kart ve penalti standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarının maalesef aynen bu sezon da devam etmekte olduğunu görüyoruz." deni̇ldi̇... Ayrıca MHK'ya, "Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşi̇ktaş olması tesadüf müdür?" sorusu yönelti̇ldi̇...
Rafa Silva'ya yöneli̇k fauller ülkesi̇ Porteki̇z'de de gündem oldu. Porteki̇z basınından A Bola, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını manşete taşırken Beşi̇ktaş'ın Rafa Silva konusundaki̇ endi̇şeleri̇ne deği̇ndi̇.
Haberde Rafa Silva'nın Trabzonspor maçı dışında Si̇vasspor maçında da Güray Vural'ın sert müdahalesi̇ne maruz kaldığını ve pozi̇syonun VAR i̇ncelemesi̇ni̇n ardından kırmızı kartla noktalandığını yazdı.
Yi̇ne Porteki̇z basınından Record i̇se Trabzonspor - Beşi̇ktaş maçı haberi̇nde "Beşi̇ktaş, Rafa Silva i̇çi̇n endi̇şeli̇" i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.
Haberde "Beşi̇ktaş yöneti̇ci̇leri̇ i̇çi̇n endi̇şeye yol açan şey, Rafa'ya yapılan sert müdahale ve veri̇len kırmızı karttı" deni̇ldi̇. Haberde Feyyaz Uçar'ın maç sonu yaptığı açıklamalara yer veri̇ldi̇.