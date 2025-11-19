Rafa yoksa, Cerny var!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken teknik heyet de Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, Rafa Silva'nın yokluğunda orta sahada 10 numara bölgesinde Vaclav Cerny'nin oynatmayı planlıyor.

Siyah-beyazlı teknik heyetin Samsunspor maçıyla beraber Cerny'yi 10 numaraya çekeceği, kanatlarda da Cengiz Ünder ile El Bilal Toure'nin şans bulacağı aktarıldı.

Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Cerny, bu sezon iki kez 10 numara mevkisinde oynadı.

Ayrıca Jota Silva'nın da bu üç futbolcunun alternatifi olarak yer alacağı dile getirildi.

Cerny bu sezon 8 maça çıkarken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.