Rafet El Roman'ın Bodrum'da 20 yaşındaki genç kızla öpüştüğü fotoğraflar bu sabah tüm magazin basınında yerini almıştı

Rafet El Roman ile görüntüleri magazin gündemine oturan, gazetelerde ismi 'Derya' olarak bahsedilen genç kız 2.Sayfa programına açıklamalarda bulundu:

'ÖPÜŞME YOK, GÖZ YANILMASI'

''Ben 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet El Roman arkadaşım ve ayrıca nişanlım var. Fotoğraflar yüzünden nişanlım ile sorun yaşadık. Açıyla alakalı öyle çıkmış fotoğraflar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşme yok göz yanılması. Biz sadece arkadaşız. Dava açacağız, o fotoğrafları da kaldıracağız'' dedi.

RAFET EL ROMAN'DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberler sonrasında Rafet El Roman da sosyal medya hesabı üzerinden çektiği videolarla açıklamalarda bulundu. İşte ünlü şarkıcının açıklamaları:

"Günaydın arkadaşlar bugün biraz erkenciyim çünki yeni çapkınlık haberlerim var. Şimdi birazdan programlar veya paylaşımlar başlayacak. Onun için dedim ki iç yüzünü birde benden dinleyin 3 gün önce biliyorsunuz bir video koydum işte ne olacak bu magazin dünyasının hali diye biraz dert yandım heralde buna nispeten bazı magazinci arkadaşlarımız şu iki bayandan yardım veya detsek istedi. Neyse bu iki bayan bana ulaşıyorlar ve buluşabilir miyiz çok güzel sözlerle falan bende biraz oyuna alet oluyorum çünkü seziyorum böyle bir şey olacağını biz bu arkadaşlarla buluşuyoruz Bodrum'un çok güzel bir yerinde ulu orta tabi dışarıdan da seziyorum birisi kamerayla dolaşıyor.

Sonra tabi yaklaşmalar kulağa fısıldamalar dudağımın kenarından öpmeler derken biz kalkıyoruz işte en önemli noktaya geliyoruz normalde sizi kim görüntülerse görüntülesin dışarı çıkarken mutlaka muhabir gelir Rafet bey yanınızdaki bayan kimdir? sorar ama foyaları ortaya çıkmasın diye bayan kendini tanıtmasın diye sormadılar.

Biz arabaya bindik tabi bayan sarılıyor hadi bende sarılayım dedim ama yeterince malzeme alamadılar belli ki sonra bayanlar otel sordu: "Acaba sizin oralarda var mı?" diye "Tabiki sorarız buyrun" gittik, bulamadılar e havuza girelim biraz serinleyelim "Tabiki" dedim.

Yani anlayacağınız olaylar bundan ibaret sonra da baktım hepsi orada mesken kurmuş zaten bir hikaye çektim belki sizlerde görmüşsünüzdür. "

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