Şarkıcı Rafet El Roman'ın 2002'de boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Şevval ve Su Bodrum'da tatil yapıyor.

Posta'nın haberine göre, kardeşler önceki gün Bodrum'da bir otelin iskelesinde görüntülendi. Şevval ve Su muhabirler tarafından görüntülendiklerini fark eden edince hemen denizden çıktı.

Denizden kaçan kardeşler soluğu iskelede aldı. Denizden kaçan kardeşler iskeleye sığındı.

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