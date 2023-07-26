Rafet El Roman: Uzun zamandır beraberiz
Rafet El Roman, Bodrum'da yeni kız arkadaşıyla birlikte kol kola yürürken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına, "Uzun zamandır beraberiz, kız arkadaşım" cevabını verdi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 54 yaşındaki Rafet El Roman, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü şarkıcı, önceki akşam Türkbükü'ndeki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Bir kız arkadaşıyla birlikte kol kola görüntülenen El Roman, gazetecilere gülümsedi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Çıkışta kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet eden El Roman, "Tatile geldik, her şey yolunda" dedi.
"UZUN ZAMANDIR BERABERİZ"
Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yanınızdaki hanımefendi kim? Yeni bir birliktelik mi?" sorusuna, "Uzun zamandır beraberiz, kız arkadaşım" şeklinde yanıt verdi. El Roman'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.