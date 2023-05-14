Ancak doktor endişelenecek bir şey olmadığını ve Lalit'in iyi olduğunu belirtti. Ailenin anlattığına göre doktor sadece Lalit'in saçlarını kazıdı ve başka bir şey yapmadı. Aile, uzun yıllar boyunca Lalit'in durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Bu nedenle işe yaramayan sayısız tedavi ve ilaç denediler.