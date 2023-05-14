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'Maymun' diye alay edilen genç ilham kaynağı oldu

Hindistan'da nadir bir sendromla dünyaya gelen ve rahatsızlığı nedeniyle kendisiyle alay edilen Lalit Patidar sosyal medya üzerinden hayatından kesitler paylaşmaya başladı. 'Kurt adam sendromu' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar'ın zorbalığa yanıtı, güçlü durarak başkalarına ilham kaynağı olmak oldu

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  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Hindistan'da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar'a, vücudun her yerinde aşırı tüylenmeye neden olan hipertrikoz teşhisi konuldu. Bu nedenle Lalit yaşıtları tarafından 'maymun çocuk' olarak adlandırıldı ve hiç arkadaş edinemedi. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Lalit görünüşü nedeniyle şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi. Sosyal medya üzerinden hayatından kesitler paylaşan Lalit kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı oldu.
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Lalit doğduğunda, annesi oğlunun tüm vücudunun kıllarla kaplı olduğunu görünce oldukça şaşırdığını anlattı. Lalit'in babası da hemşirenin Lalit'in görünüşü karşısında nasıl şoke olduğunu ve onu kontrol etmesi için bir doktor çağırdığını hatırladığını söyledi.
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Ancak doktor endişelenecek bir şey olmadığını ve Lalit'in iyi olduğunu belirtti. Ailenin anlattığına göre doktor sadece Lalit'in saçlarını kazıdı ve başka bir şey yapmadı. Aile, uzun yıllar boyunca Lalit'in durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Bu nedenle işe yaramayan sayısız tedavi ve ilaç denediler.
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Lalit, küçüklüğünden itibaren bir dizi zorlukla karşılaştı. Rahatsızlığı nedeniyle görmekte, yemek yemekte ve nefes almakta zorlanıyor. Dahası çocukluğunda görünüşü nedeniyle sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğradı. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Diğer çocuklar görünüşü nedeniyle Lalit'le alay ettiler ve ona 'maymun' bile dediler. Bazıları ona taş bile attı. Ancak öğretmenleri sınıfı azarladı ve onlara Lalit de dahil olmak üzere başkalarıyla dalga geçmemeleri gerektiğini öğretti. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Öğretmenin azarlamasından sonra alaylar sona erdi ve hep birlikte arkadaşça oynamaya başladılar. Takma isimler Lalit'i sevdiği şeyleri yapmaktan alıkoymadı. Yaşadığı zorbalıkları geride bırakan genç, sosyal medya üzerinden hayatından kesitler paylaşmaya başladı. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Tüm fiziksel ve sosyal çevrede yaşadığı zorluklara rağmen, Lalit şu anda diğer gençler gibi normal bir hayat yaşıyor ve durumu hakkında iyi hissediyor. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    Eğitimini tamamladıktan sonra gelecekte polis olmayı hayal ediyor. Lalit sosyal medya hesabında oldukça aktif ve genç adamın şimdiden 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

    *Haberin görselleri Lalit Patidar'ın Instagram hesabından alınmıştır. 
  • Rahatsızlığı nedeniyle alay ediyorlardı... Bakın cevabı ne oldu!

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