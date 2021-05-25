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Rahim ağzı kanseri daha çok orta yaşı etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz, "Tarama testleri, rahim ağzı kanserine dönüşebilecek olası hücrelerin tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir. Çoğu kaynak, 21 yaşından itibaren rahim ağzı kanseri ve kanser öncesi değişiklikler için taramaya başlanmasını önermektedir." ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanseri daha çok orta yaşı etkiliyor
AA

rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz, serviks yani rahim ağzı kanserinin, rahim ağzının vajinaya bağlanan alt kısmında rahim ağzı hücrelerinde meydana gelen bir kanser türü olduğunu belirterek, ortalama 45-55 yaşları arasında görüldüğünü aktardı.

Tarama metotlarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması ile son yıllarda bu kanserin görülme sıklığı ve ölüm oranlarının azaldığını bildiren Şahbaz, "Rahim ağzı kanseri için en önemli ve ilişkisi kanıtlanmış risk faktörü, genellikle cinsel yolla bulaşan, yüksek riskli human papilloma virüslerle enfeksiyondur. Bununla birlikte, maruz kalan kişilerin küçük bir kısmında virüs yıllarca hayatta kalır ve bazı rahim ağzı hücrelerinin kanser hücrelerine dönüşmesine neden olan sürece katkıda bulunur. Erken evre rahim ağzı kanseri genellikle hiçbir belirti veya semptom göstermez. Erken evrelerde serviks kanseri tanısı rutin kontroller veya hastanın şikayeti üzerine tarama yöntemleri sonucunda alınan servikal örneklerle konur. İlişki sonrası kanama, adetler arasında veya menopozdan sonra vajinal kanama, kötü kokulu, sulu, kanlı vajinal akıntı ve cinsel ilişki sırasında pelvik (kasık) ağrı dikkat edilmesi gereken şikayetlerdendir." değerlendirmesini yaptı.

Şahbaz, tarama testlerinin, rahim ağzı kanserine dönüşebilecek olası hücrelerin tespit edilmesine yardımcı olabildiğinin altını çizerek, çoğu kaynağın, 21 yaşından itibaren rahim ağzı kanseri ve kanser öncesi değişiklikler için taramaya başlanmasını önerdiğini bildirdi.

Tarama testleri sonrası olası rahim ağzı kanserinden şüpheleniliyorsa, rahim ağzının kapsamlı bir muayenesinin yapılacağını belirten Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu muayene esnasında, anormal hücreleri belirlemek için, görsel büyütme özelliği olan aletler kullanılmaktadır. Kolposkopik muayene sırasında, rahim ağzı hücrelerinden örnek alınması, kesin tanıyı oluşturmak amacıyla yapılabilmektedir. Rahim ağzı kanseri tanısı kesinleşirse, evresini belirlemek için başka testler de yapılmaktadır. Kanserin evresi, tedavinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Görüntüleme yöntemleri, X-ışını, CT, MRI ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi incelemeler, kanserin rahim ağzının dışında yayılıp yayılmadığının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Hastalıktan korunmak için, cinsel yolla geçiş gösteren hastalıklara karşı tedbir almak, sigarayı bırakmak, kansere yatkın olan lezyonların etkin takip ve tedavisini yaptırmak önemlidir. HPV'ye karşı geliştirilen aşılar da korunmada önemli rol oynamaktadır."

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