Endometrial Hiperplazi olarak da bilinen; rahim duvarlarının kalınlaşmasıyla meydana gelen bir kadın hastalığıdır. Cinsel ilişki sonrası kanama meydana gelmesi rahim duvarında kalınlaşma belirtisi olarak görülmektedir. Rahim duvarında kalınlaşma olması halinde parça alınarak, altında farklı bir hastalığın olup olmadığıyla ilgili araştırma yapılmaktadır.

Kalınlaşmanın oluşması; rahimdeki bakteriler nedeniyle oluşan enfeksiyonlar ve rahim duvarının belli bölgelerinde oluşan siğil benzeri kabarıklıklar nedeniyle olabilmektedir. Yine de ihmal edilmeden jinekoloğa görünüp; rahim ağzı kontrolü ve rahim ağzı kanseri testi yaptırılması gerekmektedir.

Rahim duvarı kalınlaşması şu kişilerde daha fazla görülebilmektedir;

Ergenlik çağına girip; adet görmeye yeni başlayanlarda,

Menopoz dönemi yaklaşıp; adet düzensizlikleri başlayanlarda,

Aşırı kilolu kişilerde,

Diyabet rahatsızlığı olanlarda,

Östrojen ve benzeri hormonları içeren hapların bilinçsizce kontrolsüz kullananlarda,

Östrojen salgılayan yumurtalıklarda tümörlerin meydana gelmesiyle oluşmaktadır.

Tedavi yöntemleri ise kişinin bulunduğu yaşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Rahim duvarı kalınlaşması eğer genç yaşta meydana gelmişse; ultrason ile kontrolü sağlanarak, riskli bir durum görülmediği takdirde ilaç tedavisine başlanmaktadır. 3 ile 6 aylık sürelerle doğum kontrolü ve benzeri içerikteki ilaçlar kullanılması sonucunda rahim duvarı tekrar ultrason ile kontrol edilmektedir.

Menopoz dönemine yaklaşan bayanlarda rahim ağzı kanseri oluşma riski fazla olduğundan dolayı biopsi yapılarak doku örneği alınmaktadır. Bunun sonucunda risk düşük grupta görülmekteyse hormonal tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Aynı şekilde 3 ayda bir biopsi ve ultrason değerlendirmesi yapılmaktadır. Eğer uygulanan tedavi yöntemi yeterli gelmezse ve takibi zor ise; rahim cerrahi müdahale ile alınmaktadır. 50 yaşının üzerinde bulunan ve menopoza girmiş kadınlarda ise alınan biopsi sonucu riskli ve ameliyat hiçbir risk teşkil etmemekteyse; rahim ve iki taraftaki yumurtalıklar alınarak tedavi edilmektedir.