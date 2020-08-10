Beşiktaş Kulübü ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasına destek için Vodafone Park'ta bir gece düzenledi. Hem Beşiktaşlılardan hem de diğer takım taraftarlarından kampanyaya destek verildi.

Gecede en dikkat çeken bağış Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan geldi. Koç, 10 milyon TL'lik bağış yaptı.

Ünlü sanatçıların katıldığı gecede 60 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

ÜNLÜ İSİMLERİN BAĞIŞLARI

Nevzat Aydın: 200 bin TL

Murat Boz: 150 bin TL

Haluk Levent: 150 bin TL

Hülya Avşar: 50 bin TL

Sarp Apak: 20 bin TL