Rahmi M. Koç Müzesi'nde boyanın suyla dansı

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 17 Haziran'da kapılarını açan sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, Koç Üniversitesi öğrencilerinin suyun yüzeyinde şekillendirdiği yaklaşık 70 özgün ebru eseri yer alıyor.

Çoğunluğu geleneksel tekniklerle hazırlanan bu çalışmalar arasında, tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi farklı yüzeylere uygulanmış modern yorumlar da dikkat çekiyor.

Eserler, üniversitenin farklı bölümlerinden ve sınıflarından öğrencilerin yıl boyunca atölyelerde emek vererek oluşturduğu üretimlerin bir yansıması niteliğinde.

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2002 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor.

Kulüp, uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay'ın rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla hem başlangıç hem de ileri seviyedeki öğrencilerin bu sanatı teknik ve estetik açıdan derinlemesine keşfetmesini sağlıyor. Dönem sonunda katılımcılara başarı sertifikası veriliyor.

"Boyanın suyla dansı" olarak bilinen ebru, su yüzeyine serpiştirilen özel boyalarla oluşturulan desenlerin farklı yüzeylere aktarılmasıyla hayat bulur.