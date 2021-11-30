Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş Halka Arzı borsanın gündeminde. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görecek olan Rainbow Polikarbonat halka arzında hisse fiyatları ve borsa kodu yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE?

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş ortaklığının çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL (Fatih Akbeyaz'a ait 980.000 TL, Hüseyin Yücel'e ait 580.000 TL, Ekrem Akbeyaz'a ait 272.000 TL, Selahattin Yücel'e ait 168.000 TL nominal değerli) nominal değerli 2.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda talep toplama işlemleri 30 Kasım 2021 - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA HİSSE FİYATI VE BORSA KODU

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10:30-13:00 saatleri arasında “Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olan Rainbow Polikarbonat halka arzında 1 nominal değerli payın değeri 9,90 TL olarak belirlendi. Roinbow Polikarbonat RNPOL.HE kodu ile işlem görecek.