Habertürk Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Şahin'e yönelik düzenlediği operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin deşifresini tamamladı.

GİZLİ KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şahin'in evinde çıkan bir gizli kamera görüntüsü polisin dikkatini çekti. Yapılan incelemede suç örgütünün, rakip çete üyesinin ofis ve sokağına gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.

2. DALGA OPERASYON



Sedat Şahin'in adamlarının diğer çeteye karşı saldırı hazırlığında oldukları da tespit edildi.



13 Şubat 2019 günü gruba yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı bulunan 37 zanlıdan 31'i yakalandı. İstanbul, Düzce ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlıların ev ve işyerlerinden 8 tabanca, 5 tüfek, 188 mermi, 827 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kasten öldürme, tehdit, hakaret, yaralama, tutukevine yasak eşya sokmak gibi suçlardan adli işlem yapıldı. Çete üyelerine 30 suçtan işlem yapılırken, 21 kişi de çeteden şikayetçi oldu.