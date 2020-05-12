Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ
OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER
1 litre tavuk suyu
1,5 litre su
1 kilo yoğurt
3 diş sarımsak
HAMURU İÇİN
2 su bardağı un
1 adet yumurta
Bir çay kaşığı tuz
Aldığı kadar su
SÜSLEMEK İÇİN
Tereyağı
Pul biber
Nane
OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve 1 yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan 1 litre tavuk suyu ve 1.5 litre suyumuzun içine karıştırılarak bırakılır. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurdu ilave edin. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemli. 1 taşım kaynayınca çorbayı ocaktan alın ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alın.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ
İÇLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı un
100 gram iki kez çekilmiş kıyma
1 adet yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
1 adet rendelenmiş soğan
¼ su bardağı su
İÇ HARCI İÇİN
200 gram orta yağlı kıyma
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet kuru soğan
50 gram çekilmiş ceviz içi
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı
İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI
İçli köftenin iç harcı için soğanları küp halinde doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Soğan ve kıymayı tavada kavurun. Ardından domates ve biber salçasını, baharatları ve cevizi ekleyin. İç harcı pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alın. İçli köftenin dış kısmını hazırlamak için ince bulguru derin ve geniş bir kaba koyun. Kabın içine iki kez çekilen kıymayı, unu, irmiği, yumurtayı rendelenen soğanı ilave edin. Suyu az az ekleyerek yoğurarak özleştirin.
Hazırlanmış olan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak parmaklarınızla kenar kısmını düzleştirerek orta kısmını çukurlaştırın. Hazırlamış olduğunuz ve tamamen soğuyan harcı köftenin içine doldurun. İsteğe bağlı olarak yuvarlak veya kenar kısımlarını kapattıktan sonra bastırarak sivri bir şekil elde edebilirsiniz. Her biri köfteyi aynı işlemde geçirerek bir tabağa dizin. (Birbirine yapışmayacak şekilde.) Hazırlanan içli köfteleri derin tavada kızgın yağ içerisinde maşa yardımıyla çevirerek kızartın. Altın rengi olan içli köfteleri servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1,5 su bardağı irmik
Yarım yemek kaşığı çam fıstığı
3 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker
Servis için; 2 tatlı kaşığı toz tarçın kullanabilirsiniz.
İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?
Tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin, çam fıstığını içerisine atıp kavurmaya başlayın. Fıstıkların kavrulmasının ardından yukarıda belirtilen miktardaki irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp ocağın atını kısıp 20 dakika kadar kavurun.
Tatlının şerbetini yapmak için; 1,5 su bardağı su,1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresinde karıştırıp kısık ateşte ocağın üstüne kaynamaya bırakın. İrmik iyicene kavrulduktan sonra şerbeti azar azar tencereye ekleyin.
Sıcak şerbetin etkisiyle fokurdayan irmik karışımını karıştırmaya devam edin. Helvanın altını kısıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenmiş olan irmik helvasını kaselere alıp servis edin.
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