HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 adet tavuk göğsü

1 adet büyük boy havuç

2 adet büyük boy patates

4 su bardağı su

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Sebzeli tavuk çorbanız hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ETLİ PATATES YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

1 şeker kaşığı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

ETLİ PATATES YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Patates, soğan ve havucun kabuklarını soyun. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Patates ve havucu da küçük küpler halinde doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve kuşbaşı etinizi atın ve tuz ile karabiber döküp etin suyunu salmadan lezzetini tutmasını sağlayın. Bu işlem eti mühürlemek olarak tanımlanır. Et mühürlenerek suyunu salmaz böylece tadını içinde tutar. Ardından havuçları da tencereye ekleyip kavurmaya devam edin. Soğan ve sarımsağı ekleyin. Biraz renk alınca patatesleri de tencereye atın. Kavurduğunuz malzemelerin üzerine salça ilave edin. Ardından yemeğin suyunu ekleyerek ocağı orta ateşe alın. Yemeğinizi 20 dakika sonra kontrol edin. Patates ve havuçların yumuşamış olduğunu fark ettiğiniz an ocağın altını kapatıp 5 dakika yemeğinizi dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

SUPANGLE İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

SUPANGLE NASIL YAPILIR?

Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır! Afiyet olsun.