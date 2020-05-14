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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

6 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Bir yemek kaşığı nane

Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet patlıcan

300 gram kıyma

1 soğan

2 domates

3-4 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 kaşık zeytinyağı

Sıvıyağ

PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili olarak doğrayıp 1 parmak kalınlığında dilimleyin ve tuzlu suda acısının çıkması için yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından soğanları yemeklik doğrayıp yağda hafif kavurun, üzerine kıymayı koyup suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesleri ve sulandırdığınız salçayı ekleyin. Harcı karıştırıp biraz tuz ve karabiber ekleyin. Acı suyu çıkan patlıcanları önce süzün sonra havlu peçete ile kurutun. Daha lezzetli olması için patlıcanları sıvıyağ ile biraz rengi dönene kadar kavurun. Pişen patlıcanları borcama yatay olarak dizin. Üzerine kıymalı harcı dökün. Domatesi ve biberleri dilimleyip harcın üstüne dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Biraz ılıyınca servise hazır demektir. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KREM KARAMEL İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

8 yumurta sarısı

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

KREM KARAMELİN KARAMEL SOSU

1 çay bardağı toz şeker

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz fark etmeden karamel yanabilir.

Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğutursanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerleri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.