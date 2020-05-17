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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber

5 bardak su

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

TÜRLÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 orta boy patlıcan

2 domates

2 Kabak

1 soğan

2 patates

6 tane taze fasulye

2 yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı biber

Karabiber

TÜRLÜ NASIL YAPILIR?

Sebzeleri yıkayın ve küp şeklinde doğrayarak pişirmeye hazırlayın Bir tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. Salça ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kavrulan soğanın üzerine malzemeleri yerleştirin. En üste soyulmuş ve doğranmış domatesi koyun. Biraz sıcak su ilave ederek suyunu salana kadar pişmeye bırakın. Kaynayınca tuzu ve baharatları ilave edip biraz karıştırın.

Sebzeler pişince türlüyü ateşten alın. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı un

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

bir tencereye 4 su bardağı soğuk süt koyun. Unu ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımı aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğday nişastasını 1 su bardağı soğuk sütle hızlıca karıştırıp çırpın. Bu nişastalı sütü, azar azar ocakta kaynamakta olan karışımın içine katın. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın. Oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Muhallebinizi tarçınla süsleyip sunabilirsiniz.