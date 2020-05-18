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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

DOMATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

6 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı domates salçası

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir tavada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ADANA KEBAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram dana kuzu kıyması

350 gram dana kıyma

1 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Adana kebabı püf noktası

Adana kebabı pişirdiğiniz zaman kasabınızdan aldığınız kuyruk yağı ile ızgara tellerini yağlarsanız etiniz daha lezzetli olacaktır.

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Adana kebap için aldığınız soğanları küp küp doğrayın. Daha sonra suyunu süzüp derin bir kaba alın. Sarımsakları ezerek soğanlarla beraber karıştırın dana ve kuzu kıymayı da birbirine karıştırın soğan ve sarımsağın içerisine ekleyip birbirine harmanlayın baharat çeşitlerini yani pul biber, karabiber ve acı biber salçasını hazırladığınız karışıma ekleyin ardından sıvı yağını ekleyin maydanozları ince ince doğrayıp karışımın içerisine ekleyin. Hazırladığınız karışımı buzdolabında 2 3 saat kadar bekletin. Kasaptan aldığınız kuyruk yağını fırının teline sürerek telleri yağlayın. Fırın derecenizi 200 derece fansız programda ısıtabilirsiniz. Etlerinizi fırının teline dizin ve 20 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

PİŞMEYEN CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Tabanı için

200 gram yulaflı bisküvi

70 gram tereyağı

Kreması için

400 gram labne peyniri

300 gram sıvı krema

150 gram pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 bardak frambuaz

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Servisi için

2 bardak frambuaz ve böğürtlen

PİŞMEYEN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Yulaflı bisküvileri ve oda sıcaklığında eriyen tereyağını mutfak robotu yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Cheesecake tabanı olarak kullanacağınız bisküvi karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini iyice düzleştirin.

Yumurta sarısı ve pudra şekerini ayrı bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini devam ettirin. Labne peyniri ve sıvı kremayı da karışıma ilave ederek iyice karıştırın. Kremaya frambuazları ekleyin. Kelepçeli kek kalıbı tabanındaki bisküvi katı üzerine hazırladığınız kremayı eşit oranda yayın. Streç film ile pişmeyen cheesecake'in üzerini sarın. Ardından da dolapta 6 saat kadar bekletin. İyice soğuyan cheesecake'iniz hazır! Afiyet olsun...