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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MISIR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 gram dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı un

8 çay bardağı süt

4 çay bardağı tavuk suyu

Süslemek için maydanoz

MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram ciğer

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates

2 su bardağı sıvıyağ

Sumaklı soğan için;

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

Yarım demet doğranmış maydanoz

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Üzerindeki zarını ayıkladığınız kuzu ciğerini kuşbaşı et doğrar gibi doğrayın. Derin bir süzgeçte kanının süzülmesini bekleyin. Kanını süzdüğünüz ciğeri karbonat ve un karışımına bulayın. Ciğerlerin fazla ununu süzmek için tekrar süzgece alın.

Ciğerleri kızmış yağ içerisine atın. Ciğerler kızarmaya başladığında toz biber ve kişnişi ekleyin. Ayrı bir tava içerisinde küp şeklinde doğradığınız patatesleri kızartın. Pişen ciğerin fazla yağını süzerek bir tabağa aktarın. Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürmek için peçete üzerine koyun. Piyazlık olarak doğradığınız soğanlarınızı 1 çay kaşığı tuzla ovun. Üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Hepsini bir güzel harmanlayın. Kızarttığınız ciğer ve patatesleri sumaklı soğanla beraber bir kap içeresinde güzelce harmanlayın ve işte Arnavut ciğerimiz sunuma hazır.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

ELMALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı nişasta (kurabiyeniz ağızda dağılsın istiyorsanız...)

İçi için;

1 adet elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba unu koyup ortasını açın ve yumurta, yoğurt ve oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini de ekleyip karıştırın. Karışımına kenardan un alarak yoğurma olarak devam edin. Kabartma tozu, vanilyayı ve isteğe bağlı nişastayı ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yaklaşık 10 dakika yoğurduğunuz kurabiye hamurunu 20 dakika dinlendirin ve bu sırada iç harcı hazırlayın. Elmaları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Suyunu çekene kadar orta ateşte, toz şeker ilavesiyle kavurun. Ceviz içi ve tarçını katıp, karıştırdıktan sonra ocaktan alın. İç harcınız soğuyup hamurunuz dinlendikten sonra. Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp hamuru elinizle açıp iç harçtan bir kaşık yardımı ile koyun ve hamuru kapatıp avucunuzda tekrar yuvarlayın. Bu sayede elmalı harç içeride kalacak. Hamur bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişirin. Pişen kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üzerlerini süzgeç yardımıyla pudra şekeri ile süsleyin. Afiyet olsun...