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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 adet tavuk göğsü

1 adet büyük boy havuç

2 adet büyük boy patates

4 su bardağı su

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Sebzeli tavuk çorbanız hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

AKÇAABAT KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

2 adet biber

AKÇAABAT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Trabzon ekmeğinin içini rondodan geçirin bir gece önce kuruması için tepsiye dizin. Üzerine bir şey düşmemesi için bir tülbent örttün. İki kıymayı birlikte çekebilirsiniz daha kolay harmanlanacaktır. Kıymanızı çektirmediyseniz ekmek içiyle beraber 5 dakika yoğurun. Tuz, karabiber ve sarımsağı ilave edin. Rulo haline getirin 30 dakika dinlendirin. Bıçak yardımıyla ruloları keserek avuç içinizle bastırın. İyicene ısınmış tava içerisinde köfteleri önlü arkalı kızartın. Biberleri ve domatesi tavaya dizin hafifçe közleyin. Sunum tabağına yerleştirip afiyetle yiyiniz.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

MOZAİK PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket bisküvi

1 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

100 gram eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

100 gram bitter çikolata

1 çay bardağı ceviz İçi

ÜZERİ İÇİN

Çikolata sosu

MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?

Çikolatanızı bir kaseye kırın, kaseyi sıcak su dolu başka kaba oturtup çikolatanın erimesini bekleyin. Eriyince içine tereyağı ve şekeri ekleyin. Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ardından ılık süt ile buluşturun. Yoğun bir kıvam elde etmelisiniz. Bu nedenle sütü koyarken birden hepsini dökmeyin. Göz kararı dökerek istediğiniz yoğunluğu belirleyin. Bisküvileri iri şekilde parçalıyoruz. Çikolatalı puding ile bisküvi parçalarını birleştirip karıştırın. Bir folyo arasına karışımı dökün. Piramit şekli verin. Derin dondurucuda en az 6 saat bekletip üzerine hazır çikolata sos dökerek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...