        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı başlangıç tarihi: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü?

        Ramazan ayı başlangıç tarihi: İlk oruç ne zaman tutulacak?

        Müslüman alemi için manevi değeri büyük olan Ramazan ayı yaklaşırken, ilk oruç ve ilk sahur tarihine ilişkin aramalar hız kazandı. Oruç, sabır ve paylaşma bilinciyle idrak edilecek Ramazan'da milyonlarca kişi, ibadetlerini hangi gün itibarıyla yerine getirmeye başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü netlik kazandı. İşte detaylar...

        Giriş: 24.12.2025 - 19:33 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:33
        1

        Yeni yıla sayılı günler kala Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı takvimi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Hem manevi hazırlıklarını planlamak isteyenler hem de bayram tatili için program yapan vatandaşlar, Ramazan’ın başlayacağı günü ve bayram tarihlerini araştırıyor. Diyanet’in resmi takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ve bayram günleri belli olurken, takvimde öne çıkan tarihler de netleşmiş oldu. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        3

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

