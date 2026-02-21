Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ayı ibadetleri: Ramazan ayında hangi dualar okunur ve ibadetler yapılır?

        Ramazan ayı ibadetleri: Ramazan ayında hangi dualar okunur ve ibadetler yapılır?

        Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın dışında yapılacak ibadetler merak ediliyor. Ramazan ayında yapılması önerilen ibadetler ve dualar vardır. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetleri içinde barındırıyor. İşte, Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:39
        1

        Ramazan ayı, İslam alemi için bolluk ve bereketli bir aydır. Bu ayda, Müslümanlar oruç tutarak Allah’a yakınlaşır, hayır işlerine yönelir ve Kur’an’ın mesajını hayatlarına yansıtır. Peki Ramazan ayında hangi dualar okunur ve ibadetler yapılır?

        2

        RAMAZAN İLE İLGİLİ AYETLER

        Kuran-ı Kerim’de bu mübarek ayın önemini ve ibadetlerini vurgulayan birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, Ramazan ayının ibadetlerini, oruç tutmanın farzlığını ve bu mübarek zamanın insanların manevi gelişimine katkısını vurgular. Bu ayetler, Müslümanlar için Ramazan ayını anlamlı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine rehberlik eder:

        “Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 183. ayet)

        “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Suresi, 184. ayet)

        “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” (Bakara Suresi, 185. ayet)

        “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (Kadir Suresi, 1-5. ayetler)

        RAMAZAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

        1- Oruç tutmak,

        2- Teravih namazı kılmak,

        3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)

        4- Sahura kalkmak,

        5- İftara misafir çağırmak,

        6- Günahların affı için tövbe etmek,

        7- Ramazan umresi yapmak,

        8- Zekat vermek,

        9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,

        10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,

        11- Sadaka vermek,

        12- Yetimi sevindirmek.

        3

        RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

        Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

        Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

        Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

        "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

        4

        RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

        Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayı boyunca akşam namazından sonra teravih namazı kılınır.

