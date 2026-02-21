Ramazan ayı ibadetleri: Ramazan ayında hangi dualar okunur ve ibadetler yapılır?

RAMAZAN İLE İLGİLİ AYETLER

Kuran-ı Kerim’de bu mübarek ayın önemini ve ibadetlerini vurgulayan birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, Ramazan ayının ibadetlerini, oruç tutmanın farzlığını ve bu mübarek zamanın insanların manevi gelişimine katkısını vurgular. Bu ayetler, Müslümanlar için Ramazan ayını anlamlı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine rehberlik eder:

“Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara Suresi, 183. ayet)

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara Suresi, 184. ayet)

“O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” (Bakara Suresi, 185. ayet)

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (Kadir Suresi, 1-5. ayetler)

RAMAZAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

1- Oruç tutmak,

2- Teravih namazı kılmak,

3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak,

5- İftara misafir çağırmak,

6- Günahların affı için tövbe etmek,

7- Ramazan umresi yapmak,

8- Zekat vermek,

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,

11- Sadaka vermek,

12- Yetimi sevindirmek.