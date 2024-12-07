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        Haberler Bilgi Gündem RAMAZAN AYI İLK ORUÇ 2025 | Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

        Ramazan ayı Diyanet takvimi 2025: Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

        Ramazan ayının başlangıcı, binlerce Müslüman tarafından coşku içinde bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, bu kutsal ayda oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve ibadetlerle dolu manevi bir atmosfer yaşanacak. Ramazan, sadece bireysel ibadetlerle değil, iftar sofralarında buluşmalar ve teravih namazlarıyla toplumsal dayanışmanın da en yoğun hissedildiği dönemlerden biri. Müslümanlar, bu özel ayda birlik ve paylaşma ruhunu yeniden canlandırırken, manevi huzurla dolu günler yaşayacak. Peki, "On Bir Ayın Sultanı" olarak anılan Ramazan ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 18:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:58
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        "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç tarihi sorgulanıyor. İslam alemi için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan, oruç ibadeti, paylaşma ve dayanışma duygularıyla dolu bir ay olarak yine huzur dolu günlere vesile olacak. Sahurdan iftara uzanan ibadet dolu bu süreçte, Müslümanlar teravih namazlarında Ramazan ruhunu en derin şekilde hissetme imkanı bulacak. Milyonlarca kişinin kalpleri aynı manevi ritimle atarken, bu kutsal dönemin başlangıç tarihi ise şimdiden merak ediliyor. Peki, 2025’te Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde…

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        2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

        Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

        26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

        Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

        Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

        2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

        - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

        - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

        - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

        - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

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        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

        "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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        3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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