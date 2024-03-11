Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi'nde yoğunluk yaşandı

ÜLKENİN DÖRT BİR YAZINDAN ZİYARETÇİLER GELDİ

Sadife Saltan, "Bursa Mustafakemalpaşa'dan geliyorum. Gece saat 00.00'da çıktık yola bu saate kadar buralardayız Oruç Baba için geldik. Dileklerimizin kabulü için geldik. İkinci gelişim bu" diye konuştu. Çanakkaleden geldiklerini söyleyen Faizi Koç ise, "Dileğim kabul oldu onun için geldim. İki sene önce, şeker gibi gelin istemiştim tuttu. Şimdi başka bir şey için geldim. İlk önce Allah'tan istiyoruz, vesile oluyor burada dualarımız kabul oluyor" dedi.