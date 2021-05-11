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Ramazan Bayramı'nda marketler, fırınlar açık mı, nereler açık? Online paket servis saatleri değişiyor

Ramazan Bayramı'na geri sayım devam ederken bayramda açık olacak yerler araştırılıyor. Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ancak yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının servis saatleri değişecek. İşte Ramazan Bayramı'nda açık olacak yerler ve yeni online paket servis saatleri...

Ramazan Bayramı'nda marketler, fırınlar açık mı, nereler açık? Online paket servis saatleri değişiyor

Ramazan Bayramı'na günler kala bayramda açık olacak yerler merak ediliyor. Tam kapanma genelgesinde yer alan bilgiye göre; vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ancak online paket servis saatleri değişiyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda nereler açık? İşte yeni online paket servis saatleri...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NERELER AÇIK OLACAK?

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

ONLİNE PAKET SERVİS SİPARİŞ SAATLERİ DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

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