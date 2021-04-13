Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Ramazan'ın ilk gün olması ile birlikte bayrama da sayılı günler kaldı fakat koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde rekor artış gözükmekte. Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sene için yeni kararlar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz kesinleşmiş bir karar verilmedi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.