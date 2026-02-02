Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Bu yıl da heyecan ve coşkuyla karşılanacak Ramazan Bayramı’nda, sevdikleriyle birlikte olmak isteyen vatandaşlar, şimdiden tatil planlarını yapmak istiyor. Öğrenciler ve öğretmenler ise ikinci ara tatille birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ikinci ara tatil ile birleşecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…