        Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor?

        2026 yılının Ramazan ayı için bekleyiş sürerken Ramazan Bayramı tarihi merak ediliyor. Her yıl 3 gün süren bayram tatilinde plan yapan vatandaşlar, Diyanet'in dini günler takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, hangi günlere denk geliyor? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 02.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:09
        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Bu yıl da heyecan ve coşkuyla karşılanacak Ramazan Bayramı’nda, sevdikleriyle birlikte olmak isteyen vatandaşlar, şimdiden tatil planlarını yapmak istiyor. Öğrenciler ve öğretmenler ise ikinci ara tatille birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ikinci ara tatil ile birleşecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Ramazan Bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

        İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.

        Bu doğrultuda Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
