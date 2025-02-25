Ramazan İmsakiyesi 2025: İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri
'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için bekleyiş başladı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslam alemi sahura kalkıp ilk orucunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden il il Ramazan imsakiyesi paylaştı. 2025 Ramazan imsakiyesi ile 81 il sahur ve iftar saatleri netlik kazandı. Ramazan imsakiyesine 'haberturk.com' üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, "İlk sahur ne zaman, ilk iftar saat kaçta?" İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il 2025 Ramazan İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...
Ramazan imsakiyesi 2025... Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet'in dini günler takvimi ile Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde ilk sahur ile başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler, bulunduğu ildeki sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayına özel 81 il Ramazan imsakiyesi 'haberturk.com' üzerinden yayımlandı. Peki, "İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?" İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saati...
RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü ilk sahurla başlıyor.
RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan Razaman ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.
İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da ilk sahur 1 Mart 2025 Cumartesi saat 06.07'de iftar Vakti ise saat 19:01'de olacak.