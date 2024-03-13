Geleneksel lezzetlerle bereketli sofralar: Ramazan'ın üçüncü gününde hazırlayabileceğiniz iftar menüsü
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başladı, böylelikle İslam kültürünün hakim olduğu ülkelerde Müslümanlar için oruç heyecanı da başlamış oldu. Ramazan ayında oruç tutan insanlar, her akşam iftar sofrasının başında bir araya geliyor. İşte, Ramazan'ın üçüncü günü için örnek iftar menüsü!
Birlik ve bereket ayı olan Ramazan'da milyonlarca Müslüman, iftar sofralarında bir araya geliyor. Bununla birlikte bu özel günleri birlikte geçirmek isteyen insanlar, oruçlarını açarken ne yemek istediklerini araştırıyor. İşte, Ramazan'ın 3. gününde yakınlarınıza hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü...
DOMATES ÇORBASI
MALZEMELER:
5 adet olgun domates
2 yemek kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
1 litre sıcak su
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI:
Tereyağı ve unu bir tencerede orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. Domasteslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin (robottan da geçirebilirsiniz). Daha sonra domastesleri kavrulan un ve tereyağın içine ekleyip biraz pişirin.
Üzerine sıcak suyunu ilave edin ve 15 dakika kadar kaynatın. Son olarak sütünü de ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu aşamada tuzunu ilave edebilirsiniz. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyabilirsiniz. Afiyet olsun!
TEPSİ KEBABI
MALZEMELER:
600 gram orta yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
3-4 dal maydanoz
1 adet yeşil biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
3 diş sarımsak
1 adet patates
1 adet domates
Sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI:
Soğan ve maydanozu yıkadıktan sonra ince ince doğrayın. Kıymanızı derin bir kaba alın ve içerisine baharatlar ile tuzu da ekleyin. Kıymayı bu malzemelerle iyice yoğurun.
1-2 saat eti dinlendirin ve sonrasında 25-30 santimetre çapında yuvarlak bir tepsiye bastırarak yayın. Etin yanına domates, biber ve patatesleri kesip ekleyin. Üzerine hazırladığınız salçalı sosu dökün ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 40 dk pişirin. Kebabınız servise hazır. Afiyet olsun!
ŞEHRİYESİZ PİLAV
MALZEMELER:
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI:
Pirinçleri derin bir kaba alıp yıkayın ve ılık, tuzlu suda 15 dakika bekletin. Yaygan bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı koyup eritin. Bu aşamada pirinçlerinizi süzün ve tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun.
Tuz ve karabiberini ekleyip biraz daha karıştırın. Sıcak suyunu katıp karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha pişirin. Pişen pilavınızı demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
ÇOBAN SALATA
MALZEMELER:
4 adet domates
3 adet yeşil biber
2 adet salatalık
1 adet kuru soğan
Çeyrek demet maydanoz
5 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Derin büyük bir kap çıkartın. Kuru soğan ile domatesin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Salatalıkları soyun ve aynı ebatta doğrayın. Yeşil biberleri ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.
Kuru soğan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın. Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları ekleyin. Başka bir kapta zeytinyağı ve sıkılmış limon suyunu karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
REVANİ
MALZEMELER:
4 adet yumurta
5 su bardağı irmik
5 su bardağı un
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
Şerbeti için:
5 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
YAPILIŞI:
Bir tencerede şerbeti için su ve şekeri kaynatın. İçerisine limon suyu da eklenir ve soğumaya bırakılır. Bu aşamada revani hamuru için malzemeler derin bir kaba alınır. Önce yumurta, yağ ve yoğurt çırpılır.
Üzerine irmik, un, kabartma tozu ve vanilya eklenerek devam edilir. Kıvam alan hamuru yağladığınız kek kalıbına dökülür. 180 derecede kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbet üzerine dökülür. Üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi ile süslenebilir.