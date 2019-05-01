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Ramazan ayı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. 11 ayın sultanı olan ramazan ayında müslümanlar İslamın 5 şartından biri olan oruç tutmak görevini idrak edecek. Peki, Ramazan ayı kaç gün sürecek? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2019
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
FİTRE NE KADAR 2019
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.
Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.
Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.
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