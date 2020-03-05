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Ramazan ne zaman başlayacak? 2020 Diyanet İşleri takvimi: İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanmak üzere bekleniyor. Mübarek Üç aylardan Receb ayının içerisindeyken önce Miraç Kandili, ardından da Şaban ayında Ramazan'ın habercisi Berat Kandili idrak edilecek. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları İslam aleminin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takviminde tüm kandiller ve Ramazan ayının başlangıcı ile ilgili detaylar yer alıyor. İşte Ramazan ayına dair detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ TARİHİ

Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. İslam dünyası 23 Nisan'ı 24'e bağlayan gece ilk sahura kalkarak niyet edecek ve 24 Nisan'da akşam ezanıyla birlikte ilk orucu açacak.

MİRAÇ KANDİLİ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Şaban ayının 14'ünde idrak edilen Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü kutlanacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

 

RAMAZAN’I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhari, Savm, 52; Müslim, Sıyam, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği halde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dini ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),“Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhari, Savm, 14; Müslim, Sıyam, 21) buyurmuştur.

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