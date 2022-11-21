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Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

Diyanet işleri, vatandaşlar için dini takvimi paylaştı. Takvimin paylaşılmasının ardından Ramazan ayının tarihleri belli oldu.

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  • Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023? İlk oruç hangi gün tutulacak ve hangi güne denk geliyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

    Yeni yılın yaklaşması ile beraber gözler 2023 Ramazan ayı tarihlerine çevrildi. İslam dünyasının yakından ilgilendiği konuya dair Diyanet’ten resmi açıklama yapıldı. İşte Ramazan ayının ilk oruç günü ve bayram günleri.
  • Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023? İlk oruç hangi gün tutulacak ve hangi güne denk geliyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

    2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 yılının Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart’ta tutulacak ve 20 Nisan’da son bulacak.
  • Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023? İlk oruç hangi gün tutulacak ve hangi güne denk geliyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

    ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Ramazan’ın bitişi olarak kabul edilen 20 Nisan 2023 aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın arife günü olarak geçiyor.
  • Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023? İlk oruç hangi gün tutulacak ve hangi güne denk geliyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’da sona erecek.
  • Ramazan orucu ve bayram ne zaman 2023? İlk oruç hangi gün tutulacak ve hangi güne denk geliyor? Bayram hangi güne denk geliyor?

    RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Ramazan’nın ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk gelecek ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

    RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    20 Nisan Arife: Perşembe

    21 Nisan Ramazan Bayramı’nın ilk günü: Cuma

    22 Nisan, bayramın ikinci günü: Cumartesi

    23 Nisan, bayramın üçüncü günü: Pazar

     

     

     

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