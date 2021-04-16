PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurtaları, yoğurdu, sütü ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Ardından kuru malzemeleri (vanilya, elenmiş un, irmik ve kabartma tozunu) ekleyin. Son olarak rendelenmiş portakal kabuklarını karışıma dökün. Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Fırından aldığınız tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekledikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.