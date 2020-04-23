Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAlışveriş
ABONE OL

Ramazanda gıda üretimi ve satışına sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ramazanda tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin denetimine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Gıda denetimi
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ramazanda gıda işletmelerine yapılacak denetimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve resmi gıda kontrollerinin artarak devam edeceğini belirten Pakdemirli, "Halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ramazan süresince ağırlık verilecek." dedi.

'BİLGİLENDİRME YAPILDI'

Pakdemirli, ramazanda gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için de gereken tüm tedbirleri aldıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz olarak uygulanması yönünde ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik bilgilendirmeleri yaptık."

Ramazan paketi gönderilmesinin bu ay içinde yoğun olarak uygulandığını anımsatan Pakdemirli, "Muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı bu paketlerin, satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini de titizlikle kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Pakdemirli, ekmeği veya unlu mamulleri müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini gerçekleştiren personelin farklı kişiler olmasının da sağlanacağını belirterek, "Sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılması engellenecek." değerlendirmesinde bulundu.

İl pandemi kurullarınca uygun görülmesi halinde sokak gibi uygun yerlerde izin verilen araçlarda ekmek, ekmek çeşitleri satışının yapılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Halkın sağlığıyla oynayan ve yanlış beyanla ürün sunan işletmelerin peşini bırakmayacağız. Bu yıl ocak ayından bu yana toplam 359 bin 962 resmi kontrol gerçekleştirdik. Yapılan bu resmi kontrollerin 17 bin 888'inde olumsuzluk tespit edildi ve 3 bin 848'ine 23 milyon 399 bin liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca yine bu yıl içinde taklit, tağşiş yapan toplam 313 firmaya ait 540 parti ürün 3 kez kamuoyu duyurusuyla vatandaşlarımıza açıklandı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

A101 23 Nisan Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞA101 23 Nisan indirimli ürünler satışa çıkıyor
BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri değişti!
ALIŞVERİŞBİM çalışma saatleri değişti!
A101 çalışma saatleri değişti! A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
ALIŞVERİŞA101 çalışma saatleri değişti!
BİM 22 Nisan 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler listesi
ALIŞVERİŞBİM 22 Nisan indirimli ürünler satışta
A101 22 Nisan Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞA101 22 Nisan Aktüel ürünler kataloğu satışta
ŞOK 22-28 Nisan Aktüel ürünler kataloğu 2020! ŞOK'da bu hafta kampanyalı indirimli ürünler var
ALIŞVERİŞŞOK 22-28 Nisan 2020 Aktüel ürünler kataloğu
Alabalık kilosu 18.90 liraya tezgahlardaki yerini aldı
ALIŞVERİŞAlabalıkta kampanya
A101 21 Nisan 2020 Aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 indirimli ürünler listesi
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ürünler kataloğu
ŞOK 21 Nisan Aktüel ürünler kataloğu 2020! ŞOK'da bu hafta kampanyalı indirimli ürünler var
ALIŞVERİŞŞOK 21 Nisan Aktüel ürünler kataloğu
BİM 24 Nisan 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
ALIŞVERİŞBİM 24 Nisan indirimli ürünler satışta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X