Ramazanda kilo vermek mümkün mü

Ramazan ayında kilo vermek mümkün olur mu sorusunun cevabı aslında çok basit. Ramazan ayını da yılın diğer on bir ayındaki zamanlar gibi düşünebilirsiniz, normalde almanız gerekenden daha az kalori alırsanız elbette kilo kaybedebilir, ancak eğer daha fazla alırsanız da kilo alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken tek farklılık öğün düzenleri ve öğün sayısıdır. Ramazan ayı dışındaki günlerde, gün içine yaydığınız öğünlerle aldığınız besinleri, ramazanda sahur, iftar ve ara öğün şeklinde planlayacağınız öğünlerde almanız gerekmektedir.

Eğer Ramazan ayını fırsattan istifade detoks zamanı olarak aynı zamanda kilo vermek içinde bir fırsat olarak değerlendirmek istiyorsanız dikkat etmenizde fayda var. Almanız gerekenden çok düşük enerji ve besin ögesiyle beslenirseniz uzun vadede metabolizmanız yavaşlayabilir ve ilk zamanlar kilo kaybediyor gibi görünseniz de sonrasında verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alabilirsiniz.

Gelin hep birlikte ramazan ayı içerisinde kilo vermek ya da kilomuzu korumak için neler yapmamız gerektiğine bir göz atalım.

Ramazan'da Kilo Vermek için;