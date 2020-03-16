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Ramo 10. bölüm 2. fragmanı izle! "Alpay'ı indir, Koltuğunu al"

BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 10. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Sibel'in aşk dolu sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Fatoş, Boz'a hamile olduğunu haber veriyor. Ramo komisyon kararıyla gece kulüplerine el koyarken aksiyon dolu sahneler heyecanı yükseltiyor. Yavuz’un "Alpay'ı indir, koltuğunu al." sözleri ise dikkat çekiyor.

ramo

EKİN TÜRKMEN RAMO'NUN KADROSUNA DAHİL OLDU!

Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı, seyircileri Adana’nın renkli ve aksiyon dolu sokaklarına götüren ‘Ramo’nun kadrosuna Ekin Türkmen dahil oldu. Türkmen dizide ‘Meryem’ isminde bir şarkıcıyı canlandıracak.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Show TV’de ekrana gelen, kadrosunda Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Ramo’nun 10.bölümünde kadroya başarılı oyuncu Ekin Türkmen dahil oluyor.

Yayınlandığı günden bu yana beğeniyle izlenen, hem sosyal medya hem de Youtube'da her hafta listelere giren ‘Ramo’ya dahil olan Türkmen, Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ramo karakterinin ele geçirdiği gece kulübünde şarkıcı olarak çalışan Meryem karakteriyle karşımıza çıkıyor.
Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!



İşte Ramo’nun 10. Bölüm 2. Tanıtımı:

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