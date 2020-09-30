BKM imzalı Ramo'dan bir tanıtım daha!

"Onların babası olmak tehlikeli"

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır.

Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap'la huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 14. Bölüm 2. Tanıtımı: